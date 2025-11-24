【モデルプレス＝2025/11/24】King ＆ Princeの永瀬廉と女優の原菜乃華が共演するユニバーサル ミュージックの新CM「平成の『恋の結末』篇」が、11月27日より全国放映される。【写真】“平成風”の格好で新CMに出演する永瀬廉◆キンプリ永瀬廉＆原菜乃華、新CMで“恋のはじまり”描くユニバーサル ミュージックではこの冬、平成レトロをテーマに音楽の力で全国の人に元気を届けるため「＃プレイリスト聴こうよ」キャンペーンを実施