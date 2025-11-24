【モデルプレス＝2025/11/24】A.B.C-Z（橋本良亮、戸塚祥太、五関晃一、塚田僚一）が11月23日、東京・Kanadevia Hallにて行われたコンサートツアー「A.B.C-Z Concert Tour 2025 CRAZY ROMANTIC!」の公演前に囲み取材に応じた。【※一部ネタバレあり、全文後編】【写真】A.B.C-Zメンバー、至近距離でファンサ◆A.B.C-Zとうちあげ花火？塚田僚一、アクロバット披露で「た〜まや〜」― 先ほど五関さんが、「A.B.C-Zが見どころ」とおっ