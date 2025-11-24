4人組男性アイドルグループA.B.C−Zが23日、東京・Kanadevia Hallで、「A.B.C−Z Concert Tour 2025 CRAZY ROMANTIC!」東京公演を行った。10月29日発売の9枚目となる最新アルバム「RAZY ROMANTIC!」を引っさげての全国ツアーは、3日の熊本公演を皮切りに、4都市12公演をかけ抜ける。同アルバムのコンセプト「ファンにCRAZY（熱狂）とROMANTIC（ときめき）を届ける」をそのままツアーに反映。熊本、大阪を終えた塚田僚一（38）は「