A.B.C−Zが23日、東京・Kanadevia Hallで、「A.B.C−Z Concert Tour 2025 CRAZY ROMANTIC!」東京公演を行った。同ライブでは、3つの情報が解禁された。まずは、シングルカップリング曲全55曲を収録したベスト版「BEST OF A.B.C−Z−COUPLING BEST−」の12月10日、配信リリース決定。2つ目はCS−TBSで26年1月31日、同ツアーの放送決定。3つ目は、地上波TBSで26年1月、1時間の特番放送決定だ。この発表にファンから大歓声が上がった