リーグ・アン 25/26の第13節 トゥールーズとアンジェの試合が、11月24日01:15にスタジアム・トゥールーズにて行われた。 トゥールーズはエメルソン（FW）、ヤン・グボホ（MF）、フランク・マグリ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するアンジェはシディキ・シェリフ（FW）、アミン・スバイ（MF）、ルイス・ムートン（MF）らが先発に名を連ねた