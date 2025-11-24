リーグ・アン 25/26の第13節 ブレストとメッスの試合が、11月24日01:15にスタッド・フランシス・ルブレにて行われた。 ブレストはルドビク・アジョルケ（FW）、パテ・ムボウプ（FW）、ロマン・デルカスティーヨ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するメッスはシェイク・サバリ（FW）、ギオルギー・ツィタイシュビリ（MF）、ゴティエ・ハイン（FW）らが先発に名を連ねた。 試