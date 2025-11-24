エールディヴィジ 25/26の第13節 フローニンゲンとズウォレの試合が、11月24日00:45にユーロボルグにて行われた。 フローニンゲンはトム・ファンベルゲン（FW）、ヨルフ・スフレーダース（MF）、ユネス・タハ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するズウォレはカイ・デローイ（FW）、コーエン・コストンス（MF）、ショラ・ショレティレ（MF）ら