プレミアリーグ 25/26の第12節 アーセナルとトットナムの試合が、11月24日01:30にエミレーツ・スタジアムにて行われた。 アーセナルはレアンドロ・トロサール（MF）、ミケル・メリーノ（MF）、ブカヨ・サカ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するトットナムはリシャルリソン（FW）、ウィルソン・オドベール（FW）、モハンメド・クドゥス（MF）らが先