´Ú¹ñÈ¯¥ì¥¶¡¼¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥È¥¥¥Æ¥£¥¨¡ÊTOUT Y EST¡Ë¡×¤¬¡¢ÆüËÜ½é¤ÎÏ©ÌÌÅ¹¡ÖTOUT Y EST TOKYO¡×¤ò·ÃÈæ¼÷¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤¹¤ë¡£±Ä¶È³«»ÏÆü¤Ï11·î28Æü¡£¡Ú²èÁü¤ò¤â¤Ã¤È¸«¤ë¡Û¥È¥¥¥Æ¥£¥¨¤Ï2019Ç¯¤Ë»ÏÆ°¤·¤¿´Ú¹ñ¤Î¥ì¥¶¡¼¥Ö¥é¥ó¥É¡£¡Ö¥¢¥Ê¥í¥°¤Ê´¶À­¡×¤È¡Ö¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤ÎÍ»¹ç¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢¥ô¥£¥ó¥Æ¡¼¥¸¥é¥¤¥¯¤ÊÉ÷¹ç¤¤¤È¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¥ì¥¶¡¼¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÅ¸³«¡£1960¡Á70Ç¯Âå¤Î¥ô¥£¥ó¥Æ¡¼¥¸¥Ð¥Ã¥°¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ë¡¢ÆÈ¼«¥ª¥¤¥ë¤ò