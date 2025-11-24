現地11月23日に開催されたプレミアリーグ第12節で、首位のアーセナルと高井幸大が所属する８位のトッテナムが前者のホームで激突。怪我を乗り越え、ついに練習に合流した高井はベンチ外で、新天地デビューはお預けとなった。キックオフ直後の３分、アーセナルがいきなりビッグチャンスを創出する。ライスがペナルティエリア内でボレーシュートを放つが、コースが甘く、GKヴィカーリオにセーブされる。序盤から押し込むホーム