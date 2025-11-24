【リレハンメル（ノルウェー）＝福井浩介】ノルディックスキーのワールドカップ（Ｗ杯）ジャンプは２３日、ノルウェーのリレハンメルで男子の個人第２戦（ＨＳ１４０メートル、Ｋ点１２３メートル）が行われ、小林陵侑（チームＲＯＹ）が１３８メートルと１３９メートル５０を飛び、合計２９０・５点で今季初勝利を挙げた。通算３６勝とし、男子歴代６位のヤンネ・アホネン（フィンランド）に並んだ。二階堂蓮（日本ビール）