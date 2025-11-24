【プレミアリーグ第12節】(Elland Road)リーズ 1-2(前半1-0)アストン・ビラ<得点者>[リ]ルーカス・ヌメチャ(8分)[ア]モーガン・ロジャーズ2(48分、75分)<警告>[リ]ジェイデン・ボーグル(41分)、田中碧(45分+3)、イーサン・アンパドゥ(63分)、パスカル・ストライク(74分)、ウィルフリード・ニョント(89分)[ア]ジョン・マッギン(53分)観衆:36,819人└田中碧が途中出場からボール回収で存在感もまさかの途中交代…リーズ