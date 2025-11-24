プロ・リーグ 25/26の第15節 アントワープとデンデルの試合が、11月24日00:00にボサイル・スタディオンにて行われた。 アントワープは綱島 悠斗（MF）、野沢 大志ブランドン（GK）、クリストファー・スコット（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するデンデルはダビド・トセフスキ（FW）、ブルーニー・シンバ（FW）、マルコム・ビルタール（MF）らが先