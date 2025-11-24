◇ノルディックスキーW杯ジャンプ男子個人第2戦（2025年11月23日ノルウェー・リレハンメルヒルサイズ＝HS140メートル）スキージャンプのW杯男子個人第2戦が行われ、小林陵侑（チームROY）が138メートル、139・5メートルの合計290・5点で今季初優勝を飾った。通算36勝目。この日は女子個人第2戦で丸山希（北野建設）が優勝しており、日本にとってはアベックVにもなった。二階堂蓮（日本ビール）が10位、中村直幹（フラ
