【オランダ・エールディビジ第13節】(スタディオン・フェイエノールト)フェイエノールト 2-4(前半1-1)NEC<得点者>[フ]レオ・ザウアー(45分+4)、バート・ニーウコープ(56分)[N]ブライアン・リンセン(37分)、ノエ・ルブレトン(69分)、塩貝健人2(84分、90分+1)<警告>[フ]アネル・アフメドジッチ(63分)[N]アフメッジャン・カプラン(90分+4)観衆:47,500人└オランダ日本人対決は塩貝健人が2ゴール大爆発! 上田、渡辺、小川