[11.23 エールディビジ第13節 フェイエノールト 2-4 NEC]オランダ・エールディビジは23日に第13節を行った。FW上田綺世、DF渡辺剛が所属するフェイエノールトとFW小川航基、MF佐野航大、FW塩貝健人が所属するNECの対戦は、NECが4-2で勝利した。フェイエノールトは上田と渡辺がフル出場。NECは小川と佐野が先発し、塩貝が2-2で迎えた後半23分から途中出場。すると塩貝は後半39分、後半アディショナルタイムに2得点を挙げ、逆転勝