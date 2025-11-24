セリエA 25/26の第12節 クレモネーゼとローマの試合が、11月23日23:00にスタディオ・ジョヴァンニ・ツィーニにて行われた。 クレモネーゼはジェイミー・バーディ（FW）、フェデリコ・ボナッツォーリ（FW）、ロマーノ・フロリアーニ（DF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するローマはトマッソ・バルダンツィ（MF）、ロレンツォ・ペッ