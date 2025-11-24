プレミアリーグ 25/26の第12節 リーズとアストンビラの試合が、11月23日23:00にエランド・ロードにて行われた。 リーズはノア・オカフォー（FW）、ルーカス・ヌメチャ（FW）、ブレンデン・アーロンソン（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するアストンビラはオリー・ワトキンス（FW）、モーガン・ロジャース（FW）、エミリアӦ