小泉防衛相は23日、訪問先の沖縄県与那国町で、「過度な抗議活動により、自衛隊員だけでなく、子どもや家族まで肩身の狭い思いをするような状況は、必ず変えなければならない」と述べた。小泉防衛相は22日から、就任後、初めてとなる沖縄訪問をして、宮古島・石垣島・与那国島を巡った。陸上自衛隊の石垣駐屯地では、隊員に加え、その家族や協力団体とも交流し、写真撮影などに応じた。一連の視察を終え、与那国町で記者団の取材に