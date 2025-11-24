東京デフリンピックは、会場の外でも盛り上がりを見せています。卓球会場となった東京体育館の前では、渋谷区が開設した応援グッズやフェイスシールのブースに多くの観客らが詰めかけました。また、地元のチアダンスチームがサインエールを披露するなど、応援パフォーマンスで大会を盛り上げました。