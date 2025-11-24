栃木・鹿沼市で男性がクマに襲われ、けがをしました。近隣住民：（悲鳴が聞こえて）行きました。わーっと声が、男性の。23日午前11時半ごろ、鹿沼市の住宅の庭先で男性（74）がクマに襲われ、けがをしました。男性は搬送時、意識はあったということです。同一個体とみられるクマは、その後駆けつけた地元の猟友会に駆除されました。