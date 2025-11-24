中国の王毅外相は、訪問先のタジキスタンで「日本の軍国主義の復活を決して許さない」と述べ、日本を名指しで批判しました。中国外務省によりますと、王外相は22日、タジキスタンの外相との会合で台湾問題に言及し「外部勢力が中国の台湾に干渉することを決して許さない」と強調しました。その上で、「日本の軍国主義の復活を決して許さない」などと名指しで日本を批判しました。そして王外相は、中国メディアとの会見で高市首相の