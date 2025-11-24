南アフリカで開かれていたG20（主要20カ国・地域）の首脳会議が閉幕しました。高市首相と中国の李強首相との接触はありませんでした。高市首相：李強首相と会話する機会はありませんでした。23日に高市首相は、G20サミットの会合で「重要鉱物の安定的な供給は不可欠だ」などと訴えました。また、ドイツのメルツ首相やインドのモディ首相らと個別に会談しましたが、焦点だった李強首相との接触はありませんでした。同行筋は「このタ