南アフリカで開催された、G20サミット＝主要20か国・地域首脳会議が23日、閉幕しました。アメリカ抜きで首脳宣言が採択される異例の展開となりました。南アフリカのラマポーザ大統領は23日、初日に採択された首脳宣言について、「多国間協力への新たな決意」を反映していると述べ、G20サミットの閉会を宣言しました。首脳宣言は、サミットを欠席したアメリカ抜きで採択され、気候変動の深刻さと適応の必要性を強調し、再生可能エネ