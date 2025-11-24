エールディヴィジ 25/26の第13節 フェイエノールトとＮＥＣの試合が、11月23日22:30にフェイエノールト・スタディオンにて行われた。 フェイエノールトは上田 綺世（FW）、渡辺 剛（DF）、レオ・ザウアー（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するＮＥＣは小川 航基（FW）、佐野 航大（MF）、リンセン（FW）らが先発に名を連ねた。なお、ＮＥＣに所属する塩貝 健人