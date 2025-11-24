リーグ・アン 25/26の第13節 オセールとリヨンの試合が、11月23日23:00にスタッド・アッベ・デシャンにて行われた。 オセールはダニー・ナマッソ（FW）、セク・マーラ（FW）、ラシヌ・シナヨコ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するリヨンはマルティン・サトリアーノ（FW）、アフォンソ・モレイラ（FW）、カリス・メラー（MF）らが先発に名を連ねた