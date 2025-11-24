大分県大分市で発生した大規模火災は、鎮火に至っていません。23日は上空から熱源の確認が行われたほか、避難者に対し老人ホームの風呂が開放されました。大分市佐賀関で今月18日に発生した大規模な火災は、鎮火には至っていません。現場では、火が燃え移った離島で、ヘリコプターを使って上空から熱源の確認が実施されたほか、消火活動も行われていました。こうした中、23日は、近くにある老人ホームが避難生活を送る人たちに向け