¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤Ï¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè12Àá¤Ç¥Î¥Ã¥Æ¥£¥ó¥¬¥à¡¦¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¤ÈÂÐÀï¤·¡¢0-3¤ÎÂçÇÔ¤òµÊ¤·¤¿¡£»Ø´ø´±¤¬¸òÂå¤¹¤ë¤Ê¤Éº£µ¨¶ìÀï¤·¤Æ¤¤¤¿¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¤ò¥Û¡¼¥à¡¢¥¢¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Ë·Þ¤¨¤Æ¤Î°ìÀï¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î3¼ºÅÀ¡£È¿·â¤Î¥´¡¼¥ë¤µ¤¨¤âÃ¥¤¨¤ºÉé¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£»î¹ç¸å¡¢¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤Î¥­¥ã¥×¥Æ¥ó¤Ç¤¢¤ëDF¥Õ¥£¥ë¥¸¥ë¡¦¥Õ¥¡¥ó¡¦¥À¥¤¥¯¤Ï¡Öº£¤ÏÈó¾ï¤ËÆñ¤·¤¤¾õ¶·¤À¡×¤È¸ì¤ê¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¥Õ¥©¥ì¥¹¥ÈÀï¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¡Ö´ÊÃ±¤Ë¼ºÅÀ¤·¤¹¤®¤Æ¤¤