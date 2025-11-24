聴覚障害者による国際スポーツ大会「デフリンピック東京大会」（読売新聞社協賛）は第９日の２３日、テニス女子シングルスの準決勝が行われ、日本の菰方（こもかた）里菜（２３）（島津製作所）はフルセットの末、ドイツの選手に敗れた。菰方は３位決定戦に回る。今年１月の全豪オープンで女子シングルスの２連覇を達成し、初出場のデフリンピックでも金メダルを目指した菰方。第１セットを５―７で落とすと、第２セットは身上