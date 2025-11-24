西安〜ブダペスト間の「全区間にわたってダイヤが固定された国際貨物列車運行方式の中欧班列」が11月22日午後11時、電子製品、自動車部品、日用品などの貨物を満載し、西安国際港駅をゆっくりと発車しました。この列車は西へと向かい、阿拉山口で国境を通過し、カザフスタン、ロシア、ベラルーシ、ポーランド、チェコ、スロバキアなどを経由して、最終目的地であるハンガリーのブダペストまで、10日と23時間をかけて運行されます。