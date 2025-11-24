現地11月23日に開催されたエールディビジ第13節で、上田綺世と渡辺剛を擁する２位フェイエノールトと小川航基、佐野航大、塩貝健人の日本人３選手が所属する７位NECが前者のホームで対戦した。この日本人対決でフェイエノールトは上田と渡辺が揃って先発、NECは小川と佐野がスタメン出場、塩貝がベンチスタートとなったなか、開始６分にホームチームが決定機を迎える。味方のパスに抜け出した上田がゴール前に折り返し、ハジ・