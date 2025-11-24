鶏胸肉を超しっとりさせるなら、?一枚につき10回こぶしでたたく！?マヨネーズの下味をもみ込む！この２つの合わせワザで、驚くほどしっとり、そのうえジューシーなおかずができちゃうんです。その理由は……?10回たたくことで、肉の繊維がほぐれ、下味がしみ込みやすくなる。?「マヨネーズ」の油分で肉の表面をコーティングして、うまみの流出を徹底ガード。マヨの酢と油がしみ込んで、堅くなりがちな胸肉の繊維が柔らかに。この手