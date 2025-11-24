フジテレビ「すぽると！」が２３日、放送され、英語が堪能な佐久間みなみアナウンサーが、ドジャースのデーブ・ロバーツ監督にインタビューした模様が流れた。ワールドシリーズのＭＶＰに輝いた山本由伸投手は第６戦に先発し、第７戦にも同点の九回１死一、二塁から救援で連投。優勝投手となった。ロバーツ監督は、自ら志願して“中０日”でマウンドにあがった山本について「とても心配だったんだ。前の晩はたくさんボールを