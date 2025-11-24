女王蜂、楽曲「01」「02」がTVスペシャル『アンデッドアンラック Winter編』主題歌に決定したことを発表した。「01」は、TVアニメ『アンデッドアンラック』オープニングテーマとして注目を集めた楽曲で、TVシリーズに引き続きオープニングテーマとして起用されることとなった。「02」は、「01」のカップリング曲としてリリースされた作品となっており、TVスペシャル『アンデッドアンラック Winter編』エンディングテーマに決定した