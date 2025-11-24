山猿の新曲「ふたり feat. Noa」が配信リリースされ、併せてミュージックビデオｍ公開となった。活動を再開したシンガー・Noaとのコラボレーションは約13年ぶりとなるものだ。「ふたり feat. Noa」は、別れたけれど忘れられない相手をテーマにしたミディアムバラードで、平成期のラブソングの情感をそのままに、令和を感じさせるアレンジによって、懐かしさと新しさが共存する作風に仕上がっている。公開されたミュージックビデオ