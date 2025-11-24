【「テイルズ オブ」シリーズ 30th Anniversary カードウエハース】 11月24日 発売 価格：171円 対象年齢：15才以上 バンダイは、「『テイルズ オブ』シリーズ 30th Anniversary カードウエハース」を11月24日に発売する。価格は171円。全国量販店の菓子売場等で販売される。 本商品は、「テイルズ オブ」シリーズ30