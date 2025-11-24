23日に皇居で、宮中祭祀の中でも最も重要とされる「新嘗祭」が行われ、秋篠宮家の長男・悠仁さまが初めて参列されました。悠仁さまは、23日午後6時前、宮中祭祀「新嘗祭」に初めて参列するため、半蔵門から車で皇居に入られました。「新嘗祭」は、宮中祭祀の中でも最も重要とされ、皇居・宮中三殿の西側に位置する「神嘉殿」で、天皇陛下が新穀を神々に供え、恵みに感謝し、国民の繁栄などを祈られる祭祀です。皇嗣の秋篠宮さまは