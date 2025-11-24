９人組ガールズグループのＮｉｚｉＵが２３日、東京・日本武道館で初のホールツアー「ＮｉｚｉＵＬｉｖｅｗｉｔｈＵ２０２５“ＮＥＷＥＭＯＴＩＯＮ：ＦａｃｅＴｏＦａｃｅ”」のファイナル公演を行った。２１都市２３会場３２公演を巡り、グループ史上最多公演数のツアーは約８万人を動員。日本武道館公演では２２日との２日間で約２万人を動員してツアーを完走した。９人は白の透明感あふれる衣装に、頭