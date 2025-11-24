現地11月23日に開催されるプレミアリーグ第12節で、高井幸大が所属する８位のトッテナムが、首位の宿敵アーセナルと敵地で対戦する。この一戦を前に先発と控えのメンバーが発表されたなか、高井の名はなし。初のベンチ入りはお預けとなった。今夏に川崎フロンターレから加入した21歳の日本代表DFは、プレシーズン中に足底腱膜の負傷で戦列を離脱。開幕から出遅れると、10月には大腿四頭筋の怪我で再離脱を余儀なくされ、まだ