【Amazon ブラックフライデー 2025】 開催期間：11月24日0時～12月1日23時59分 Amazonにて開催されている「Amazon ブラックフライデー 2025」の対象商品にエアブラシセットが追加された。 本セールでは、エアブラシアーティスト・Chuuta氏監修のエアブラシ＆コンプレッサーセット「AW-C1」や、ガンダムマーカーエアブラシなどがお買い得にな