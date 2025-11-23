猫にまつわる英語イディオム、今回はおもにイギリス英語やオーストラリア英語で用いられる「see which way the cat jumps」というイディオムを取り上げたい。直訳すれば「猫がどちらに飛ぶかを見る」だが、いったいどういう意味だろうか？【こちらも】「猫の皮を剥ぐ」? 猫にまつわる英語イディオム (28)■See Which Way the Cat Jumpsの語源「see which way the cat jumps」とは、「事態の成り行きを見極めてから自分の立場や