【ヨハネスブルク、ワシントン共同＝小林まりえ、小田島勝浩】日米欧の先進国に新興国を加えた20カ国・地域首脳会議（G20サミット）は23日、南アフリカのヨハネスブルクで2日間の討議を終えて閉幕した。トランプ米政権は、G20が米国の合意を得ずに初日の22日に首脳宣言を強行採択したことに反発。気候変動問題に関し、米国を暗に批判する表現に特に不満を抱いている。来年の議長国である米国への引き継ぎ式は行われず、禍根を残