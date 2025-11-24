G20サミット＝主要20か国・地域首脳会議に出席するため南アフリカを訪問している高市首相は、滞在中に中国の李強首相と立ち話を含めた接触がなかったことを明らかにしました。高市首相「中国とはあらかじめ調整はおこなっていません。今回のG20サミットでは李強首相と会話する機会はございませんでした」高市首相はまた、「日中間に懸案と課題があるからこそ、それを減らし、理解と協力を増やしていくべきだ」と強調しました。高市