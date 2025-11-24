W杯ジャンプ女子個人で開幕2連勝し、笑顔の丸山希＝リレハンメル（共同）【リレハンメル共同】ノルディックスキーのワールドカップ（W杯）ジャンプは23日、リレハンメルで女子個人第2戦（ヒルサイズ＝HS140メートル）が行われ、丸山希（北野建設）が134メートル、133メートルの合計283.6点で圧勝した。W杯初勝利を挙げた22日の第1戦に続く開幕2連勝。伊藤有希（土屋ホーム）は6位、高梨沙羅（クラレ）は14位、宮嶋林湖（松本大