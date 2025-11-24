【Amazon ブラックフライデー 2025】 開催期間：11月24日0時～12月1日23時59分 Amazonにて開催されている「Amazon ブラックフライデー 2025」の対象商品にXiaomiのテレビ「A Pro」シリーズ（55/65/75インチ）が追加された。 「A Pro」シリーズは、QLED 量子ドットパネルを採用。解像度3,840×2,160の4K Ultra HDディスプレイが、細部まで鮮明に映し出す。また