ボートレース宮島の「瀬戸内オーシャンズＸ第３２回日本財団会長杯」が２３日、予選３日目が行われた。大山千広（２９＝福岡）は２Ｒ、コンマ００のドッキリスタートでイン逃げ。２号艇の後半８Ｒは４コースの宮村優哉の強襲でバック後方となったが、道中追い上げて３着を確保した。２日目まで４、６、５着と低調だったが、３日目１、３着とリズムアップに成功。ただ、機力に関しては「後半は乗り心地はきたけど、立ち上がり