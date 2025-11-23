元ジュニアで俳優の千田京平（２９）が２２日に自身のＸ（旧ツイッター）を更新。ｔｉｍｅｌｅｓｚの篠塚大輝について言及した。篠塚は１８日放送の「めざましテレビ」（フジテレビ系）で一発ギャグを披露。童謡「大きな古時計」のリズムに合わせて「今はもう動かないおじいさんにトドメ〜♪」とにこやかに歌唱し、ＳＮＳ上で炎上した。２１日に自身のインスタグラムで謝罪している。これに対して千田は「ｔｉｍｅｌｅｓ