Photo: 三浦一紀 メチャクチャお気に入りになりました。10月に開催されたAmazonプライム感謝祭で、僕はあるヘッドホンを買いました。それがMarshallの「Major V」です。実は、以前から欲しくて買おうかどうか迷っていたのですが、セールでかなり安くなっていたので思いきって購入。今では、外出時にはいつも持っていくほど気に入っています。Marshallらしいサウンド以前から、メーカーさんか