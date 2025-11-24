1997（平成9）年11月24日、巨額の債務を抱えた山一証券が自主廃業を決めた。約7500人の従業員は解雇。東京証券取引所で記者会見した野沢正平社長は「100周年を迎えた時にこのような事態になったことは断腸の思い」などと述べ、会見の最後に「私らが悪いんであって、社員は悪くありませんから」と絶叫した。