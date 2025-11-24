９人組ガールズグループ「ＮｉｚｉＵ」が２３日、東京・北の丸公園の日本武道館で全国ツアーのファイナルを迎えた。デビュー以来アリーナサイズの公演を回ってきた９人にとって初のホールツアーで、全国２１都市２３会場３２公演で約８万人を動員。武道館は９人にとって初のステージで、最新アルバム「ＮｅｗＥｍｏｔｉｏｎ」のタイトル曲「［ハート］Ｅｍｏｔｉｏｎ」など２３曲をパフォーマンス。３組ずつ異なる個性を披露